1 Eylül Dünya Barış Günü
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1 Eylül Dünya Barış Günü

1 Eylül Dünya Barış Günü
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, tüm vatandaşların Dünya Barış Günü'nü kutladı.

İnsanoğlunun asırlardır çalışan, üreten ve değer yaratanlar ile bunları emek, çalışma ve çaba sarf etmeden sahip olmak isteyenlerin, yani sömürü düzeniyle beslenenlerin arasındaki çatışmaları yaşadıklarını ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Bütün savaşların temelinde savaşı kurgulayanların çıkarı, haksız emek gaspı yatar. Hiçbir zaman bu, açık seçik dile getirilmez. ya insanların milliyeti ya inancı ve mezhebi ya da farklı bir dünyadan yana olmaları gibi politik, ulusal ve dinsel motifler bahane edilerek savaşlar çıkartılır. Bazen de işbirlikçiler ya da piyonlar aracılığı ile bu savaşlar kurgulanabilir. Daha çok kar, daha çok hakimiyet için insanların, ülkelerin serveti, doğal kaynakları, zenginlikleri kendileri daha iyi yaşasın diye kaçırılır, yağmalanır, işgal edilir. Tüm bu haksızlıklara, adaletsizliklere dur diyecek barış ise kendiliğinden ortaya çıkan bir durum değildir. Emek gerekir, bilinçli, direngen, üretken ve bir o kadar da onurlu bir tavır gerekir. Çünkü barışı hak etmek gerekir."

Gündoğdu, barışın olması için, yoksulluğun yok olması için, sömürünün yaşanmaması için dünyanın bütün coğrafyalarında adalet duygusunun yerleşmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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