Dünyaevine Girecek Kerem Kılıçdaroğlu'nun Düğününe Muharrem İnce de Davet Edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Eylül'de düzenlenecek törenle dünyaevine girecek. Genç çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıyması beklenirken davetliler arasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yer alıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATMIŞLARDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oğlu Kerem'i evlendirmeye hazırlanıyor. Güney Kore'de "Siyasette Kayırmacılık" üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan'la evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

NİŞANDAN SONRA SİVAS'TA ASKERLİK YAPMIŞTI

Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanmıştı. Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yaptı.

TERHİS SONRASI DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Mart ayında terhis olan Kerem Kılıçdaroğlu, düğün hazırlıklarına başladı. Kurban Bayramı sonrasına bırakılan düğünün 1 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

ÇİÇEK YERİNE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİNE BAĞIŞ İSTENDİ

Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan çiftin düğünü, 1 Eylül Cumartesi günü Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de yapılacak. Düğün için sade bir davetiye bastıran çift, çiçek göndermek isteyen misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmalarını istedi.

KEREM KILIÇDAROĞLU'NUN MÜSTAKBEL EŞİ KİMYAGERLİK YAPIYOR

ODTÜ'de ders veren Kerem Kılıçdaroğlu'nun müstakbel eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.

NİKAHI ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI KIYACAK

Düğünde genç çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıyması bekleniyor. Nikah şahitleri henüz netleşmeyen düğüne çiftin akrabalarının yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

DAVETLİLER ARASINDA İNCE DE VAR

Düğün için mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri davet edildi. Düğünün davetlileri arasında, Ankara'da ikamet eden eski parlamenterler de bulunuyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de davetliler arasında olduğu öğrenildi.