1 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 1 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Adalar

Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 01.10.2021 06:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:26 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:51

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Maden Mah Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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