1 Eylül 2020 Haberleri
1 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
02.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 02.09.2020 00:20
- ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor
- Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu
- Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp
- Galatasaray, Fulham'da ter döken orta saha Stefan Johansen için girişimlere başladı
- Fenerbahçe, Hırvat futbolcu Marko Livaja'ya 2 milyon euro teklif etti
- Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı
- Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı
- Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar
- Barcelona, takımdan ayrılmayı planlayan Lionel Messi ile görüşecek
- ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor
- TİP Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
- Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!
- Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye 'Kırmızı çizgi politikası' uyguladığını savunan Macron'a AK Parti'den sert tepki: Aynen iade ederiz
- Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaşma sağladı
- Son Dakika: Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır
- AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek' iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok
- Udinese, Dorukhan Toköz için bir kez daha devreye girdi
- Trump, 'geçici felç' nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi: Yalan haber
- Başakşehir, Brighton'ın sol beki Bernardo'ya teklif yaptı
- Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor
- Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi
- Geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Abdoulaye Diaby, Belçika'ya geri dönebilir
- ABD'li uzmanlar, risk oluşturmayan koronavirüs tespit etti
- Sokak ortasındaki vahşi cinayetin faili ve arkadaşı tutuklandı
- Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı
- Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi
- Fenerbahçe, Diego Perotti transferi için Roma'ya haber yolladı
- Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri 'pes' dedirtti: Ben hakaret etmedim
- Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak
- 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü
- G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: 'Beni geçen sene Flamengo'ya satmadılar'
- 30 Ağustos kutlamalarında yaralı rolünde yerde yatan oyuncunun boynuna sarılan köpek, herkesi gülümsetti
- Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı
- 18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
- Hastayı 2 kilometre sırtında taşıyan ambulans şoföründen duygulandıran sözler: Annemi hatırladım
- Altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi
- Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı
- İslamofobik Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımladı