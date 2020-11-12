1 Euro kaç TL oldu? Euro düştü mü, yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra Euro ne kadar olacak? Euro arttı mı?
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1 Euro kaç TL oldu? Euro düştü mü, yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra Euro ne kadar olacak? Euro arttı mı?

12.11.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:10
1 Euro kaç TL oldu? Euro düştü mü, yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra Euro ne kadar olacak? Euro arttı mı?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra Euro artacak mı yoksa düşecek mi, Euro kaç tl olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki 1 Euro kaç TL oldu? Euro yükselir mi? Euro düşer mi? Euro yıl sonunda tahminen kaç TL'yi görür?

Euro son günlerde düşüşe geçmeye devam ediyor. Bundan 1-2 hafta önce 10 tl'ye kadar yükselen Euro'nun yeni değeri merak edildi. Peki son dönemlerde ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra Euro'da değişiklik olacak mı? Euro kaç tl oldu? 1 euro ne kadar? Euro arttı mı?

1 EURO KAÇ TL OLDU?

1 Euro şuanda 9,28 Türk Lirası'na eşittir.

12 Kasım 2020 Perşembe günü itibariyle 1 Euro alış fiyatı 9,2702TL iken, satış fiyatı ise 9,2827TL üzerinden hesaplanmaktadır.

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