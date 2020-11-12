1 Euro kaç TL oldu? Euro düştü mü, yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra Euro ne kadar olacak? Euro arttı mı?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra Euro artacak mı yoksa düşecek mi, Euro kaç tl olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki 1 Euro kaç TL oldu? Euro yükselir mi? Euro düşer mi? Euro yıl sonunda tahminen kaç TL'yi görür?