1 Euro kaç TL oldu? Euro düştü mü, yükseldi mi? Son gelişmelerden sonra Euro ne kadar olacak? Euro arttı mı?
12.11.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:10
Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerden sonra Euro artacak mı yoksa düşecek mi, Euro kaç tl olur gibi sorular sorulmaya başlandı. Peki 1 Euro kaç TL oldu? Euro yükselir mi? Euro düşer mi? Euro yıl sonunda tahminen kaç TL'yi görür?
Euro son günlerde düşüşe geçmeye devam ediyor. Bundan 1-2 hafta önce 10 tl'ye kadar yükselen Euro'nun yeni değeri merak edildi. Peki son dönemlerde ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden sonra Euro'da değişiklik olacak mı? Euro kaç tl oldu? 1 euro ne kadar? Euro arttı mı?
1 EURO KAÇ TL OLDU?
1 Euro şuanda 9,28 Türk Lirası'na eşittir.
12 Kasım 2020 Perşembe günü itibariyle 1 Euro alış fiyatı 9,2702TL iken, satış fiyatı ise 9,2827TL üzerinden hesaplanmaktadır.
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