1. etabı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatının 1 etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatının 1 etabı tamamlandı. 1'inci Etabı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin önümüzdeki Eylül ayında açılacağını duyurdu. İstanbul'un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1'inci etabı tamamlandı. 1'inci etabı tamamlanan Hastane drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA