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1. Esat Delihasan Uluslararası Kyokushin Karate Kupası Bursa'da düzenlenecek

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
1. Esat Delihasan Uluslararası Kyokushin Karate Kupası Bursa'da düzenlenecek

Türkiye Karate Federasyonu, 1. Esat Delihasan Uluslararası Kyokushin Karate Kupası'nı 1-3 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenleyeceğini duyurdu.

BURSA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, 1. Esat Delihasan Uluslararası Kyokushin Karate Kupası'nı 1-3 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenleyeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Yıldırım Belediyesinin ev sahipliğindeki şampiyonanın, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacağı belirtildi.

Organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı, salona maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği, sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı kaydedildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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