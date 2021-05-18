'1 Ekmek 1 Çorba' 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı
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'1 Ekmek 1 Çorba' 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı

'1 Ekmek 1 Çorba' 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin '1 Ekmek 1 Çorba' hizmeti, bu kış 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin '1 Ekmek 1 Çorba' hizmeti, bu kış 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı. Havanın soğumaya başladığı 2 Kasım'da 28 noktada başlayan hizmet, 62 noktaya yükseldi. Hava sıcaklığının artmasıyla sezonu kapatan '1 Ekmek 1 Çorba' hizmetiyle önümüzdeki kış da tencereler kaynamaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi, havanın ısınmaya başlamasıyla '1 Ekmek 1 Çorba' hizmetinde sezonu kapattı. Ücretsiz dağıtılan çorba ve ekmekler bu yıl 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal belediyecilik anlayışıyla 27 Ekim 2019'da hayata geçirdiği '1 Ekmek 1 Çorba' projesiyle kış aylarında kentin farklı noktalarında vatandaşlara sıcak çorba ile ekmek ikram ediliyor. Çorbalar kentin dezavantajlı mahallelerinin yanı sıra sabahın erken saatlerinde işe başlayan tarım işçilerine, sanayi sitesinde çalışan işçilere, sebze-meyve toptancı halinde çalışan işçilere de dağıtılıyor. Akşam saatlerinde ise bu hizmet acil servis önlerinde sürdürülüyor.

28 noktada başlayıp 62'ye yükseldi

Geçen yıl 11 Mart 2020 tarihine kadar 44 noktada sürdürülen hizmet, salgın tedbirleri kapsamında durdurulmuştu. 2 Kasım 2020'de 28 noktada yeniden başlayan hizmet, ilerleyen aylarda 13 ilçenin tamamına yayıldı ve 62 dağıtım noktasına ulaştı. 201 bin 237 kişinin bu kış '1 Ekmek 1 Çorba' hizmetiyle sabah saatlerinde hem karnı doydu hem de içi ısındı.

Çamlıyayla'daki dağıtımlar bu yıl kısıtlamalara takıldı

Tarsus'ta 14, Akdeniz'de 14, Toroslar'da 8, Mut'ta 9, Yenişehir'de 3, Mezitli'de 2, Erdemli'de 1, Silifke'de 2, Anamur'da 4, Aydıncık'ta 2, Bozyazı'da 2 ve Gülnar'da 1 noktada dağıtılan çorbalar Çamlıyayla'ya ise bu yıl yalnızca bir defa ulaştı. Nisan ayında hafta sonları Çamlıyayla'ya götürülmesi planlanan hizmet, ilk dağıtımın ardından hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına takıldı. Gelecek yıl hizmetin Çamlıyayla'da da kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor. - MERSİN

'1 Ekmek 1 Çorba' 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı
'1 Ekmek 1 Çorba' 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı
'1 Ekmek 1 Çorba' 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı
'1 Ekmek 1 Çorba' 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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