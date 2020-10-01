1 Ekim Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 1 Ekim Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2020 08:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2020 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2020 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah,Maden Mah,Zekeriyaköy Mah,Yeni Mah,Garipçe Mah,Bahçeköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Sarıyer Maden Terfi Çıkışında 600 Mm İsale Hattında Boru Patlağı Meydana Gelmiştir.
Başlama Tarihi : 01.10.2020 08:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah,Kocataş Mah,Ptt Evleri Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2020 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2020 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 01.10.2020 11:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.