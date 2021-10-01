1 Ekim Güncel canlı altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Altın'da son durum nedir? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Yatırım amaçlı, ticari amaçlı, özel amaçlı olarak altın alış ve satışı milyonlarca insan tarafından yapılmakta ve günlük altın alış ve satış fiyatı takip edilmektedir. Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alış ve altın satışı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. Peki, 1 Ekim Cuma Güncel altın fiyatları ne durumda, Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın'da son durum nedir? CANLI altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı ne kadar? İşte haberimizde...

Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

1 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR? YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Güne 498,06 TL'den başlayan gram altının alış fiyatı 494,65 TL'ye düşmüştür.

Güne 502,33 TL'den başlayan gram altının satış fiyatı 498,85 TL'ye düşmüştür.

Güne 813,48 TL'den başlayan çeyrek altının alış fiyatı 807,90 TL'ye düşmüştür.

Güne 830,08 TL'den başlayan çeyrek altının satış fiyatı 824,21 TL'ye düşmüştür.

Güne 3348,17 TL'den başlayan Cumhuriyet altının alış fiyatı 3324,58 TL'ye düşmüştür.

Güne 3381,99 TL'den başlayan Cumhuriyet altının satış fiyatı 3357,96 TL'ye düşmüştür.

Güne 3287,13 TL'den başlayan tam altının alış fiyatı 3262,15 TL'ye düşmüştür.

Güne 3220,33 TL'den başlayan tam altının satış fiyatı 3294,96 TL'ye yükselmiştir.

Güne 1626,96 TL'den başlayan yarım altının alış fiyatı 1614,71 TL'ye yükselmiştir.

Güne 1660,16 TL'den başlayan yarım altının satış fiyatı 1646,58 TL'ye düşmüştür.

Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 1 EKİM 2021 CUMA

Gram altın fiyatı alış: 494,65 TL satış: 498,85 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 807,90 TL satış: 824,21 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3324,58 TL satış: 3357,96 TL

Tam altın fiyatı alış: 3262,15 TL satış: 3294,96 TL

Yarım altın fiyatı alış: 1614,71 TL satış: 1646,58 TL

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI? YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Gram altın fiyatı alış: 490,98 TL satış: 495,39 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 801,85 TL satış: 818, 65 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3.300,90 TL satış: 3.333,94 TL

Tam altın fiyatı alış: 3.240,53 TL satış: 3.273,27 TL

Yarım altın fiyatı alış: 1.603,67 TL satış: 1.636,63 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem