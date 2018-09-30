Samsun Valisi Osman Kaymak ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaymak, mesajında, her insan için değişik mana ve anlam ifade eden yaşlılığın hayatın çok özel bir dönemi olduğunu belirtti.

Yaşlıların, tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan, dün ile bugün arasında köprü kuran, kültür, gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere taşınmasını sağlayan kıymetli varlıklar olduğunu dile getiren Vali Kaymak, şunları kaydetti:

"Yaşlılık dönemi şefkat gerektirmektedir, bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Bizleri bugünlere getiren yaşlılarımızı her zaman hatırlamayı, bugünlerimizi onlara borçlu olduğumuzu ve yarının yaşlı adayları olduğumuzu unutmamalıyız. Kıymetli büyüklerimizin yaşama sevinçlerini kaybetmeden, sağlıkla huzur içinde yaşamalarına katkı sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bu duygularla tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılarımla ellerinden öpüyorum."

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da mesajında elleri öpülesi ve ömürlük saygıyı hak eden büyüklerin gününü kutladı.

Büyüğüne saygı göstermeyen, yaşlısının tecrübe ve birikimlerinden yararlanamayan bir toplumun her alanda geri kalacağını ifade eden Köktaş, Türk milletinin her zaman yaşlısına saygı gösterip tecrübe ve birikimlerinden yararlandığını belirtti.

Milletvekili Köktaş, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz bu hürmet ve saygı hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatı olacaktır. Bu anlamda geçmiş ile geleceğe gönül ve nesil köprüsü kuran ömürlerinin en verimli, en üretken yıllarını ülkesine ve milletine hizmet ederek geçiren büyüklerimizin kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri, ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulamaları hayata geçiren bir devlet yönetimine sahip olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Bu düşünceler içinde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."