1 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler
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1 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

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1 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

1 Ekim Cuma günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 1 Ekim Cuma 2021 ASKİ su kesintileri

ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 1 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

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Arıza Tarihi: 1.10.2021 09:20:00

Tamir Tarihi: 1.10.2021 12:20:00

Detay: güdül ilçesi tahtalıörencik mahallesi içerisinde meydana gelen ana iletim hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır

Etkilenen Yerler: tahtalıörencik mahallesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 1.10.2021 06:00:00

Tamir Tarihi: 1.10.2021 11:15:00

Detay: POLATLI İLÇESİ ŞEHİTLİK MAHALLESİ KARACABEY CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

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Arıza Tarihi: 1.10.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 1.10.2021 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi örencik mahallesinin su deposunun bakımı ve onarımı nedeni ile 01/10/ 2021 saat 09:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Örencik mahallesi

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 1.10.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 1.10.2021 14:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Hacıhasan Mahallesi Sevgi çiçeği caddesinde @ 100 Ducdil hattaki arıza nedeniyle 01/10/2021 saat 09:30 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: HACI HASAN MAHALLESİ

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 1 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler
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