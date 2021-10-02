1 Ekim 2021 Haberleri
1 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor
- Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler
- Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı
- Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok
- Meksika'da sular bir türlü durulmuyor! Şimdi de belediye başkanını kaçırdılar
- Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı
- Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
- Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı
- Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım
- Meteoroloji 'Tüm önlemler alınmalı' diyerek uyardı: Saatte 60 kilometre hızla rüzgar ve yağmur geliyor
- Balotelli resitale devam ediyor! Adana Demirspor, Antalya engelini 2-1'lik skorla geçti
- 35 yıllık sır, seri katilin intihar mektubuyla açığa çıktı! Cinayet, tecavüz ne ararsan var
- Aykut Kocaman yerle yeksan oldu! Başakşehir, deplasmanda Karagümrük'e 3-1 yenildi
- İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 19'a yükseldi
- Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi
- Boşanma davası için geldiği adliyede sinir krizi geçirerek harakiri yaptı
- Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu
- Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı
- Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten
- 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı
- Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı
- Beklenen haber geldi! Fenerbahçe'de yolları gözlenen 3 futbolcu sakatlıktan döndü
- Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın
- Saniye saniye kaydedildi! Gece vakti kümese giren yarasa, tavuğun kanını emdi
- Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek
- İstanbul'da iş çıkış saatlerinde toplu taşımada yoğunluk yaşandı
- Halil Dervişoğlu'nu kadroya almadı! Stefan Kuntz'un sürpriz tercihlerine tepki yağıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi
- Çimenlerin arasında belirdi! Başsız kurbağanın hayatta kalması şaşkınlık yarattı
- Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı
- Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
- Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı
- Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi
- Apartmanda korku dolu dakikalar! Tartıştığı arkadaşına bıçak attı, isabet etmeyince sırtına sapladı
- 4 kişinin denize düşüp, 1 kişinin öldüğü yerde tüm tehlikeye rağmen balık tutmaya devam ettiler
- Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi! Cezayı duyan kadın sinir krizi geçirdi
- Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye Aydın'da tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
- Vitor Pereira'dan bir ilk! Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
- Savcı, Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
- Gündüz kuşağı programları bildiğiniz gibi! Kaynana, gelinine 'Kocamı ayarttın' dedi; stüdyo bir anda karıştı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri