1 Ekim 2020 Haberleri
02.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:19
1 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı
- Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti
- Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Rangers'a 2-1 yenildi
- Diyarbakır'da 3 farklı noktada bomba alarmı polisi harekete geçirdi
- Her şeyden habersiz evine giden işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu
- Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi
- UEFA organizyonlarında maçlara seyirci alınacak
- Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti
- Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor
- Beşiktaş, kalesini eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı'ya emanet ediyor
- Komşusunun karısından çocuk yapan Cengiz Koraltan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı
- İtalya Serie A'daki Genoa-Torino maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi
- Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı
- Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi
- Portekiz efsanesi Rui Costa: Ronaldo 40 yaşına kadar futbol oynar
- Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, 3 araca çarpıp hayatını kaybetti
- Galatasaray, derbideki meşale olayından dolayı 24 bin TL ceza aldı
- Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar
- Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi
- Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi
- Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı
- Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi
- Eski öğretmenin katlettiği Tuğba Keleş'in başka mağdurdan yardım istediği ortaya çıktı
- Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
- Son Dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı
- İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı
- Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı
- Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı
- Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni
- Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanan yaşlı adam, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı
- İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı
- Yüzde 90 engelli Buse ve kendisini darbetmekle suçladığı eşinin yeni görüntüleri kafa karıştırdı
- Altının kilogramı 473 bin liraya yükseldi
- Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın
- Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
- Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor
- Koronavirüsü önlemeye yönelik geliştirilen burun spreyinin güvenli olduğu raporlandı
- Çaldığı cep telefonunu kaçarken düşüren hırsız, kendi malı gibi geri dönüp aldı