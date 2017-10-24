1 Ekim 2017 EUS Sınavı Soru ve Cevapları. 01 Ekim 2017 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017-EUS) Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 3 Ekim 2017 tarihinde saat 14:00'den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir.

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), 1 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da saat 10.00'da ilk kez gerçekleştirildi. 2017 EUS 135 dakika sürdü. Sınavın ardından sınava katılan adaylar tarafından soru ve cevapların yayınlanması merakla bekleniyor.

2017 EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)'ta, adayların mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik 100 soru yer aldı. 2017 EUS sınavının değerlendirilmesi, soru ve cevaplarının yayınlanması ile ilgili bilgiler şöyle:

DEĞERLENDİRME

EUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılacak EUS puanı belirlenecektir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.