1. Edirne Kürek Festivali sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1. Edirne Kürek Festivali sona erdi

1. Edirne Kürek Festivali sona erdi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

TED Edirne Kürek Kulübü ve TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen 1. Edirne Kürek Festivali tamamlandı.

TED Edirne Kürek Kulübü ve TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen 1. Edirne Kürek Festivali tamamlandı.

Toplam 12 kulüpten 100'e yakın sporcu, organizasyon kapsamında Meriç Nehri'nde gün boyu yarışlarda mücadele verdi.

Etkinliğin sonunda nehir kenarında oluşturulan alanda dereceye giren sporculara plaket ve madalyaları takdim edildi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, törende yaptığı konuşmada, festival alanının çok kısa süre içerisinde hazırlandığını ve kürek sporuna destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Etkinliğin uluslararası festivale dönüştürülebileceğini dile getiren Gürkan, "Bu konuda Edirne Belediyesi olarak yer tahsis etmek, kayıkhane yapmak... Ne gerekiyorsa, tüm desteği vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı ve TED Edirne Koleji kurucusu Nesim İba ise tüm spor kulüplerine, yöneticilere ve sporculara teşekkür ederek, "Bize bu güzel görseli sundunuz ve güzel şeyler yaşattınız. Hayalimize ortak oldunuz. Bu anlamda hepinize tek tek teşekkür ederim. Meriç Nehri'nin ulusal parkur olması için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Edirne için güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Törenin ardından protokol üyeleri sporcularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Nikos Dendias Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1. Edirne Kürek Festivali sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 18:07:12. #1.15#

title