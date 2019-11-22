1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi
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1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmatın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

22.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:36
1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmatın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kumkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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