1 Dolar ne kadar oldu? 9 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 9 Aralık Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 9 Aralık bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 9 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

9 Aralık bugün 1 Dolar 13,8190 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,7995 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,8035 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

9 Aralık bugün 1 Euro 15,6580 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,6526 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,6700 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 790,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 788,8 TL iken satış fiyatı ise 789,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,8190 TL

13,8190 TL 1 Euro ne kadar : 15,6580 TL

15,6580 TL 1 Gram Altın ne kadar : 790,1 TL

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#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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