1 Dolar ne kadar oldu? 8 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL? - Haberler
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1 Dolar ne kadar oldu? 8 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

1 Dolar ne kadar oldu? 8 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?
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Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 8 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 8 Aralık Çarşamba 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 8 Aralık Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 8 Aralık bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 8 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

8 Aralık bugün 1 Dolar 13,6824 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,6832 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,6932 TL'dir.

8 Aralık bugün 1 Euro 15,4815 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,4619 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,5058 TL'dir.

Güncel 1 gram altın fiyatı 785,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 785,1 TL iken satış fiyatı ise 785,7 TL'dir.

  • 1 Dolar ne kadar : 13,6824 TL
  • 1 Euro ne kadar : 15,4815 TL
  • 1 Gram Altın ne kadar : 785,0 TL

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Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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