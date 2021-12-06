1 Dolar ne kadar oldu? 6 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 6 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 6 Aralık Pazartesi 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 6 Aralık Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 6 Aralık bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 6 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...
6 Aralık bugün 1 Dolar 13,7989 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,8046 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,8077 TL'dir.
6 Aralık bugün 1 Euro 15,5713 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,5719 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,5807 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 790,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 788,8 TL iken satış fiyatı ise 789,3 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 13,7989 TL
- 1 Euro ne kadar : 15,5713 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 790,0 TL
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#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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