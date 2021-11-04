1 Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 26 Ekim Perşembe 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 4 Kasım Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 4 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...
4 Kasım bugün 1 Dolar 9,7139 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,7139 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,7169 TL'dir.
4 Kasım bugün 1 Euro 11,2269 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 11,2096 iken, 1 Euro satış fiyatı 11,2176 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 561,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 560,7 TL iken satış fiyatı ise 560,9 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 9,7139 TL
- 1 Euro ne kadar : 11,2269 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 561,0 TL
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