1 Dolar ne kadar oldu? 4 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 4 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 4 Aralık Cumartesi 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 4 Aralık Cumartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 4 Aralık bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 4 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...
4 Aralık bugün 1 Dolar 13,6576 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,6576 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,7576 TL'dir.
4 Aralık bugün 1 Euro 15,4361 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,4361 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,5621 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 783,4 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 783,4 TL iken satış fiyatı ise 789,1 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 13,6576 TL
- 1 Euro ne kadar : 15,4361 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 783,4 TL
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#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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