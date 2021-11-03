1 Dolar ne kadar oldu? 3 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 3 Kasım Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 3 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 3 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

3 Kasım bugün 1 Dolar 9,7016 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,7013 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,7049 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

3 Kasım bugün 1 Euro 11,2228 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 11,2220 iken, 1 Euro satış fiyatı 11,2308 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 549,7 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 549,8 TL iken satış fiyatı ise 550,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,7016 TL

9,7016 TL 1 Euro ne kadar : 11,2228 TL

11,2228 TL 1 Gram Altın ne kadar : 549,7 TL

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