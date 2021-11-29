1 Dolar ne kadar oldu? 29 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 29 Kasım Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 29 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 29 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

29 Kasım bugün 1 Dolar 12,6799 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 12,6903 iken, 1 Dolar satış fiyatı 12,6931 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

29 Kasım bugün 1 Euro 14,2997 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 14,3120 iken, 1 Euro satış fiyatı 14,3240 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 729,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 729,1 TL iken satış fiyatı ise 729,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 12,6799TL

12,6799TL 1 Euro ne kadar : 14,2997 TL

14,2997 TL 1 Gram Altın ne kadar : 729,9 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet