1 Dolar ne kadar oldu? 26 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 26 Kasım Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 26 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 26 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

26 Kasım bugün 1 Dolar 12,3663 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 12,2776 iken, 1 Dolar satış fiyatı 12,2885 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

26 Kasım bugün 1 Euro 13,9573 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 13,9535 iken, 1 Euro satış fiyatı 13,9652 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 714,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 711,9 TL iken satış fiyatı ise 712,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 12,3663 TL

12,3663 TL 1 Euro ne kadar : 13,9573 TL

13,9573 TL 1 Gram Altın ne kadar : 714,1 TL

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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