1 Dolar ne kadar oldu? 25 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 25 Kasım Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 25 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 25 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

25 Kasım bugün 1 Dolar 12,1069 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 12,0999 iken, 1 Dolar satış fiyatı 12,1039 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

25 Kasım bugün 1 Euro 13,5734 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 13,5738 iken, 1 Euro satış fiyatı 13,5903 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 698,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 696,8 TL iken satış fiyatı ise 697,7 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 12,1069 TL

12,1069 TL 1 Euro ne kadar : 13,5734 TL

13,5734 TL 1 Gram Altın ne kadar : 698,0 TL

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