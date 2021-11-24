1 Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 24 Kasım Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 24 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

24 Kasım bugün 1 Dolar 13,0617 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,0609 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,0649 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

24 Kasım bugün 1 Euro 14,6860 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 14,6507 iken, 1 Euro satış fiyatı 14,7507 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 753,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 755,3 TL iken satış fiyatı ise 755,6 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,0617 TL

13,0617 TL 1 Euro ne kadar : 14,6860 TL

14,6860 TL 1 Gram Altın ne kadar : 753,3 TL

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??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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