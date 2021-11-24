1 Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 17 Kasım Çarşamba 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 24 Kasım Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 24 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...
24 Kasım bugün 1 Dolar 13,0617 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,0609 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,0649 TL'dir.
24 Kasım bugün 1 Euro 14,6860 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 14,6507 iken, 1 Euro satış fiyatı 14,7507 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 753,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 755,3 TL iken satış fiyatı ise 755,6 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 13,0617 TL
- 1 Euro ne kadar : 14,6860 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 753,3 TL
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??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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