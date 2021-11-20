1 Dolar ne kadar oldu? 20 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 20 Kasım Cumartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 20 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 20 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

20 Kasım bugün 1 Dolar 11,0806 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 11,0806 iken, 1 Dolar satış fiyatı 11,3008 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

20 Kasım bugün 1 Euro 12,6534 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 12,6534 iken, 1 Euro satış fiyatı 12,7603 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 657,6 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 657,6 TL iken satış fiyatı ise 670,6 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 11,0806 TL

11,0806 TL 1 Euro ne kadar : 12,6534 TL

12,6534 TL 1 Gram Altın ne kadar : 657,6 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet