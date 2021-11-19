1 Dolar ne kadar oldu? 19 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 19 Kasım Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 19 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 19 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

19 Kasım bugün 1 Dolar 10,8973 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 10,8950 iken, 1 Dolar satış fiyatı 10,8990 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

19 Kasım bugün 1 Euro 12,3719 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 12,3642 iken, 1 Euro satış fiyatı 12,3809 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 651,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 650,6 TL iken satış fiyatı ise 651,2 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 10,8973 TL

10,8973 TL 1 Euro ne kadar : 12,3719 TL

12,3719 TL 1 Gram Altın ne kadar : 651,0 TL

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