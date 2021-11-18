1 Dolar ne kadar oldu? 18 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 18 Kasım Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 18 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 18 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

18 Kasım bugün 1 Dolar 10,7392 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 10,7427 iken, 1 Dolar satış fiyatı 10,7504 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

18 Kasım bugün 1 Euro 12,1927 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 12,1709 iken, 1 Euro satış fiyatı 12,1898 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 644,8 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 645,0 TL iken satış fiyatı ise 645,6 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 10,7392 TL

10,7392 TL 1 Euro ne kadar : 12,1927 TL

12,1927 TL 1 Gram Altın ne kadar : 644,8 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet