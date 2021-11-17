1 Dolar ne kadar oldu? 17 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 17 Kasım Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 17 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 17 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

17 Kasım bugün 1 Dolar 10,3571 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 10,3605 iken, 1 Dolar satış fiyatı 10,3666 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

17 Kasım bugün 1 Euro 11,7099 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 11,7177 iken, 1 Euro satış fiyatı 11,7253 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 618,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 620,4 TL iken satış fiyatı ise 620,6 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 10,3571 TL

10,3571 TL 1 Euro ne kadar : 11,7099 TL

11,7099 TL 1 Gram Altın ne kadar : 618,3 TL

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