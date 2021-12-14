1 Dolar ne kadar oldu? 14 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 14 Aralık Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 14 Aralık bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 14 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

14 Aralık bugün 1 Dolar 14,3267 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,3307 iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,3407 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

14 Aralık bugün 1 Euro 16,2087 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 16,2006 iken, 1 Euro satış fiyatı 16,2275 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 820,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 819,9 TL iken satış fiyatı ise 820,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,3267 TL

14,3267 TL 1 Euro ne kadar : 16,2087 TL

16,2087 TL 1 Gram Altın ne kadar : 820,0 TL

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#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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