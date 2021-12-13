1 Dolar ne kadar oldu? 13 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 13 Aralık Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 13 Aralık bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 13 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

13 Aralık bugün 1 Dolar 14,0315 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,0504 iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,0604 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

13 Aralık bugün 1 Euro 15,9279 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,8258 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,8661 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 805,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 804,8 TL iken satış fiyatı ise 807,6 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,0315 TL

14,0315 TL 1 Euro ne kadar : 15,9279 TL

15,9279 TL 1 Gram Altın ne kadar : 805,0 TL

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