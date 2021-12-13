1 Dolar ne kadar oldu? 13 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL? - Haberler
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1 Dolar ne kadar oldu? 13 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

1 Dolar ne kadar oldu? 13 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?
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Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar oldu? 13 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 13 Aralık Pazartesi 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 13 Aralık Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 13 Aralık bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 13 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

13 Aralık bugün 1 Dolar 14,0315 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,0504 iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,0604 TL'dir.

13 Aralık bugün 1 Euro 15,9279 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,8258 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,8661 TL'dir.

Güncel 1 gram altın fiyatı 805,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 804,8 TL iken satış fiyatı ise 807,6 TL'dir.

  • 1 Dolar ne kadar : 14,0315 TL
  • 1 Euro ne kadar : 15,9279 TL
  • 1 Gram Altın ne kadar : 805,0 TL

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Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı

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