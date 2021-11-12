1 Dolar ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL? 12 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 12 Kasım Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 12 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 12 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

12 Kasım bugün 1 Dolar 9,9772 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,9849 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,9989 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

12 Kasım bugün 1 Euro 11,4086 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 11,4152 iken, 1 Euro satış fiyatı 11,4481TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 597,3 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 597,7 TL iken satış fiyatı ise 598,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,9772 TL

9,9772 TL 1 Euro ne kadar : 11,4086 TL

11,4086 TL 1 Gram Altın ne kadar : 597,3 TL

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1 DOLAR 10 TL OLDU MU?

Doların anlık fiyatı 9,97'den hesaplanıyor. Dolar 3 kuruş daha yükseldiği taktirde 10 TL'yi geçmiş olacaktır.

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