1 Dolar ne kadar oldu? 1 Gram altın kaç TL? 10 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 10 Kasım Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 10 Kasım bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 10 Kasım Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

10 Kasım bugün 1 Dolar 9,8356 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,8335 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,8372 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

10 Kasım bugün 1 Euro 11,3633 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 11,3686 iken, 1 Euro satış fiyatı 11,3739 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 586,4 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 586,3 TL iken satış fiyatı ise 586,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,8356 TL

9,8356 TL 1 Euro ne kadar : 11,3633 TL

11,3633 TL 1 Gram Altın ne kadar : 586,4 TL

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