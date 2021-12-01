1 Dolar ne kadar oldu? 1 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 1 Aralık Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 1 Aralık bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 1 Aralık Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

1 Aralık bugün 1 Dolar 13,3370 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,3524 iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,3624 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

1 Aralık bugün 1 Euro 15,1330 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,1551 iken, 1 Euro satış fiyatı 15,1581 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 768,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 765,9 TL iken satış fiyatı ise 767,5 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,3370 TL

13,3370 TL 1 Euro ne kadar : 15,1330 TL

15,1330 TL 1 Gram Altın ne kadar : 768,1 TL

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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