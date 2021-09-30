1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 30 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

30 Eylül Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 30 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

30 EYLÜL BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

30 Eylül bugün 1 Dolar 8,8913 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,8908 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,8929 TL'dir.

30 EYLÜL BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

30 Eylül bugün 1 Euro 10,2963 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3126 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,3167 TL'dir.

30 EYLÜL BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 497,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 496,9 TL iken satış fiyatı ise 497,0 TL'dir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1 Dolar ne kadar : 8,8913 TL

8,8913 TL 1 Euro ne kadar : 10,2963 TL

10,2963 TL 1 Gram Altın ne kadar : 497,0 TL

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