1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 30 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 30 Eylül Perşembe 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
30 Eylül Perşembe 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 30 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...
30 Eylül bugün 1 Dolar 8,8913 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,8908 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,8929 TL'dir.
30 Eylül bugün 1 Euro 10,2963 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3126 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,3167 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 497,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 496,9 TL iken satış fiyatı ise 497,0 TL'dir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
- 1 Dolar ne kadar : 8,8913 TL
- 1 Euro ne kadar : 10,2963 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 497,0 TL
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