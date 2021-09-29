1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 29 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 29 Eylül Çarşamba 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
29 Eylül Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 29 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...
29 Eylül bugün 1 Dolar 8,8731 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,8768 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,8782 TL'dir.
29 Eylül bugün 1 Euro 10,3167 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3083 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,3168 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 492,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 493,2 TL iken satış fiyatı ise 493,3 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 8,8731
- 1 Euro ne kadar : 10,3167 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 492,9 TL
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