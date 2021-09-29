1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 29 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

29 Eylül Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 29 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

29 EYLÜL BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

29 Eylül bugün 1 Dolar 8,8731 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,8768 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,8782 TL'dir.

29 EYLÜL BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

29 Eylül bugün 1 Euro 10,3167 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3083 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,3168 TL'dir.

29 EYLÜL BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 492,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 493,2 TL iken satış fiyatı ise 493,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,8731

8,8731 1 Euro ne kadar : 10,3167 TL

10,3167 TL 1 Gram Altın ne kadar : 492,9 TL

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