1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 28 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 28 Eylül Salı 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
28 Eylül Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 28 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
28 Eylül bugün 1 Dolar 8,8840 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,8840 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,8860 TL'dir.
28 Eylül bugün 1 Euro 10,3761 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3691 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,3772 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 495,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 495,9 TL iken satış fiyatı ise 496,0 TL'dir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- 1 Dolar ne kadar : 8,8840
- 1 Euro ne kadar : 10,3761 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 495,5 TL
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