1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 28 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

28 Eylül Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 28 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

28 EYLÜL BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

28 Eylül bugün 1 Dolar 8,8840 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,8840 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,8860 TL'dir.

28 EYLÜL BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

28 Eylül bugün 1 Euro 10,3761 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3691 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,3772 TL'dir.

28 EYLÜL BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 495,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 495,9 TL iken satış fiyatı ise 496,0 TL'dir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1 Dolar ne kadar : 8,8840

8,8840 1 Euro ne kadar : 10,3761 TL

10,3761 TL 1 Gram Altın ne kadar : 495,5 TL

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