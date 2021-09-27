1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 27 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

27 Eylül Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 27 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

27 EYLÜL BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

27 Eylül bugün 1 Dolar 8,8396 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,8387 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,8407 TL'dir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

27 EYLÜL BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

27 Eylül bugün 1 Euro 10,3377 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,3371 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,3448 TL'dir.

27 EYLÜL BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 498,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 493,5 TL iken satış fiyatı ise 493,7 TL'dir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

1 Dolar ne kadar : 8,8396

8,8396 1 Euro ne kadar : 10,3377 TL

10,3377 TL 1 Gram Altın ne kadar : 498,0 TL

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