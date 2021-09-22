1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 22 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

22 Eylül Çarşamba 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 22 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

22 Eylül bugün 1 Dolar 8,6515 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,6523 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,6536 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

22 Eylül bugün 1 Euro 10,1513 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,1442 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,1519 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 494,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 493,8 TL iken satış fiyatı ise 493,8 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,6515 TL

8,6515 TL 1 Euro ne kadar : 10,1513 TL

10,1513 TL 1 Gram Altın ne kadar : 494,0 TL

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