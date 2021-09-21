1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 21 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

21 Eylül Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 21 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

21 Eylül bugün 1 Dolar 8,6494 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,6494 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,6517 TL'dir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

21 Eylül bugün 1 Euro 10,1535 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,1535 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,1565 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 493,1 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 493,5 TL iken satış fiyatı ise 493,7 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1 Dolar ne kadar : 8,6494 TL

8,6494 TL 1 Euro ne kadar : 10,1535 TL

10,1535 TL 1 Gram Altın ne kadar : 493,1 TL

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