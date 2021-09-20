1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 20 Eylül dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

20 Eylül Pazartesi 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 20 Eylül bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

20 Eylül bugün 1 Dolar 8,6622 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,6629 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,6647 TL'dir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

20 Eylül bugün 1 Euro 10,1445 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,1436 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,1517 TL'dir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 489,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 489,2 TL iken satış fiyatı ise 489,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,6622 TL

8,6622 TL 1 Euro ne kadar : 10,1445 TL

10,1445 TL 1 Gram Altın ne kadar : 489,5 TL

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