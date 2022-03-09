1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 9 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 9 Mart Çarşamba 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 9 Mart bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 9 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (9 MART SAAT 16:40)

9 Mart bugün 1 Dolar 14,6669 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,6665 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,6765 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (9 MART SAAT 16:40)

9 Mart bugün 1 Euro 16,1292 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 16,1246 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 16,1383 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (9 MART SAAT 16:40)

Güncel 1 gram altın fiyatı 940,4 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 942,0 TL iken satış fiyatı ise 942,4 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,6669 TL

14,6669 TL 1 Euro ne kadar : 16,1292 TL

16,1292 TL 1 Gram Altın ne kadar : 940,4 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Gündem