1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 8 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 8 Mart Salı 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 8 Mart bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 8 Mart Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (8 MART SAAT 17:20)

8 Mart bugün 1 Dolar 14,5279 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,5277 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,5377 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (8 MART SAAT 17:20)

8 Mart bugün 1 Euro 15,8504 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,8504 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,8769 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (8 MART SAAT 17:20)

Güncel 1 gram altın fiyatı 940,7 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 941,1 TL iken satış fiyatı ise 941,8 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,5279 TL

14,5279 TL 1 Euro ne kadar : 15,8504 TL

15,8504 TL 1 Gram Altın ne kadar : 940,7 TL

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