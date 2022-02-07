1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 7 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 7 Şubat Pazartesi 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 7 Şubat bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 7 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (7 ŞUBAT SAAT 17:30)

7 Şubat bugün 1 Dolar 13,5836 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,5849 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,5949 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (7 ŞUBAT SAAT 17:30)

7 Şubat bugün 1 Euro 15,5216 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,5219 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,5318 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (7 ŞUBAT SAAT 17:30)

Güncel 1 gram altın fiyatı 792,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 791,5 TL iken satış fiyatı ise 791,9 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,5836 TL

13,5836 TL 1 Euro ne kadar : 15,5216 TL

15,5216 TL 1 Gram Altın ne kadar : 792,5 TL

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