1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 31 Pazartesi Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 31 Pazartesi Cuma 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 31 Pazartesi bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 31 Pazartesi Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (31 PAZARTESİ CUMA SAAT 16:07)

31 Pazartesi bugün 1 Dolar 13,3643 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,3643 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,3742 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (31 PAZARTESİ CUMA SAAT 16:07)

31 Pazartesi bugün 1 Euro 14,9176 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 14,9129 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 14,9249 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (31 PAZARTESİ CUMA SAAT 16:07)

Güncel 1 gram altın fiyatı 770,2 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 769,2 TL iken satış fiyatı ise 770,6 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,3643 TL

13,3643 TL 1 Euro ne kadar : 14,9176 TL

14,9176 TL 1 Gram Altın ne kadar : 770,2 TL

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