1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 28 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 28 Ocak Cuma 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 28 Ocak bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 28 Ocak Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (28 OCAK CUMA SAAT 16:37)

28 Ocak bugün 1 Dolar 13,5999 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,5862 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,5987 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (28 OCAK CUMA SAAT 16:37)

28 Ocak bugün 1 Euro 15,1474 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,1493 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,1632 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (28 OCAK CUMA SAAT 16:37)

Güncel 1 gram altın fiyatı 780,4 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 781,1 TL iken satış fiyatı ise 781,7 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,5999 TL

13,5999 TL 1 Euro ne kadar : 15,1474 TL

15,1474 TL 1 Gram Altın ne kadar : 780,4 TL

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