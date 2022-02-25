1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 25 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 25 Şubat Cuma 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 25 Şubat bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 25 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (25 ŞUBAT SAAT 21:20)

25Şubat bugün 1 Dolar 13,8015 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 13,8015 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 13,8115 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (25 ŞUBAT SAAT 21:20)

25 Şubat bugün 1 Euro 15,5312 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,5312 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,5342 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (25 ŞUBAT SAAT 21:20)

Güncel 1 gram altın fiyatı 837,7 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 836,6 TL iken satış fiyatı ise 839,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 13,8015 TL

13,8015 TL 1 Euro ne kadar : 15,5312 TL

15,5312 TL 1 Gram Altın ne kadar : 837,7 TL

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