1 Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? 24 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın ne kadar? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 24 Şubat Perşembe 2022 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 24 Şubat bugün dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 24 Şubat Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL? (24 ŞUBAT SAAT 16:30)

24 Şubat bugün 1 Dolar 14,2600 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 14,2403 TL iken, 1 Dolar satış fiyatı 14,2861 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL? (24 ŞUBAT SAAT 16:30)

24 Şubat bugün 1 Euro 15,9334 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 15,9127 TL iken, 1 Euro satış fiyatı 15,9654 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? (24 ŞUBAT SAAT 16:30)

Güncel 1 gram altın fiyatı 899,9 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 900,1 TL iken satış fiyatı ise 900,3 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 14,2600 TL

14,2600 TL 1 Euro ne kadar : 15,9334 TL

15,9334 TL 1 Gram Altın ne kadar : 899,9 TL

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